Эксперт Остапкович: доллар не сможет опуститься до 60 рублей

По мнению Остапковича, стабилизация и укрепление рубля приведут лишь к понижению цен на заграничные продукты и ничего полезного для России не даст. Но, что бы были хоть какие-то ценовые изменения, курс рубля должен продержаться на бирже «твердо» хотя бы месяц.