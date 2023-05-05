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Эксперт Остапкович: доллар не сможет опуститься до 60 рублей

Экономика
Эксперт Остапкович: доллар не сможет опуститься до 60 рублей

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что предпосылок для резкого падения доллара обратно до 60 рублей пока нет.

Как сообщает сайт 5-TV, эксперт полагает, что по одной неделе нестабильного курса нельзя судить о картине в целом.

«Нужно подождать хотя бы еще неделю, тогда за полумесячный период можно лучше понять, куда движется валютный курс», - заявил экономист.

По мнению Остапковича, стабилизация и укрепление рубля приведут лишь к понижению цен на заграничные продукты и ничего полезного для России не даст. Но, что бы были хоть какие-то ценовые изменения, курс рубля должен продержаться на бирже «твердо» хотя бы месяц.

Ранее стало известно что валюты группы стран БРИКС очень скоро потеснят доллар с мировой арены.
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