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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии воздушного пространства страны для рейсов из Армении

Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии воздушного пространства страны для рейсов из Армении

Турецкое воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов из Армении, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. О решении дипломатического ведомства ближневосточной страны пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По словам Чавушоглу, теперь над Турцией не смогут летать премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие «VIP-персоны» этой страны. Напомним, что до этого официальная Анкара запретила лайнерам армянской авиакомпании FlyOne Armenia осуществлять полеты в Европу через Турцию.

Ранее сообщалось, что причиной аннулирования разрешения полетов через турецкое воздушное пространство стали провокации со стороны Еревана. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в эфире телеканала NTV и предостерег Армению от дальнейшей эскалации напряженности.
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