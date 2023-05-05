Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии воздушного пространства страны для рейсов из Армении

Турецкое воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов из Армении, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. О решении дипломатического ведомства ближневосточной страны пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По словам Чавушоглу, теперь над Турцией не смогут летать премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие «VIP-персоны» этой страны. Напомним, что до этого официальная Анкара запретила лайнерам армянской авиакомпании FlyOne Armenia осуществлять полеты в Европу через Турцию.
Ранее сообщалось, что причиной аннулирования разрешения полетов через турецкое воздушное пространство стали провокации со стороны Еревана. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в эфире телеканала NTV и предостерег Армению от дальнейшей эскалации напряженности.