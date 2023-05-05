Президент Украины Владимир Зеленский: Помогая Киеву, мир защищает себя

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что значит для мира продолжение спонсирования Украины.
На данный момент Киев пытается привлечь к помощи как можно больше стран. В том числе США, Финляндию, Швецию, Нидерланды и другие государства. Украина делает все, чтобы ее услышало еще большее количество государств, потому что, «помогая Киеву, мир защищает сам себя», заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что союзники Украины оказывают ей все больше военной поддержки. Таким образом НАТО, Евросоюз и Киев приближаются к тому, чтобы победить Россию и наказать ее за военные преступления.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО вслед за Финляндией, которая уже стала членом альянса, и Швецией, которая должна вступить в ближайшее время. Он отметил, что, кроме военного конфликта на территории страны, больше нет причин для отказа в членстве для Украины.