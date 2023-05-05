Президент Украины Владимир Зеленский: Помогая Киеву, мир защищает себя

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО вслед за Финляндией, которая уже стала членом альянса, и Швецией, которая должна вступить в ближайшее время. Он отметил, что, кроме военного конфликта на территории страны, больше нет причин для отказа в членстве для Украины.