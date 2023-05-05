Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук до четвертого июля

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте драматурга Светланы Петрийчук. Работник культуры обвиняется в оправдании терроризма. Ее пьеса, по которой был поставлен спектакль, содержала радикальные мотивы. Об этом пишут «РИА Новости».
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте. В отношении драматурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до четвертого июля. Решение огласила судья Наталья Чепрасова.
Ранее сообщалось, что следствие добивалось ареста Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено четвертого мая, по некоторым сообщениям в связи с проведением спектакля «Финист Ясный Сокол», который был поставлен в Москве по пьесе Петрийчук.