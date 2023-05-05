Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук до четвертого июля

Происшествия
Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук до четвертого июля

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте драматурга Светланы Петрийчук. Работник культуры обвиняется в оправдании терроризма. Ее пьеса, по которой был поставлен спектакль, содержала радикальные мотивы. Об этом пишут «РИА Новости».

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте. В отношении драматурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до четвертого июля. Решение огласила судья Наталья Чепрасова.

Ранее сообщалось, что следствие добивалось ареста Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено четвертого мая, по некоторым сообщениям в связи с проведением спектакля «Финист Ясный Сокол», который был поставлен в Москве по пьесе Петрийчук.
петрийчук Светлана Петрийчук оправдание терроризма финист ясный сокол театр
Военкоры ФАН