Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экстрасенс предсказала развод Прилучного и Брутян

Общество
Экстрасенс предсказала развод Прилучного и Брутян

Парапсихолог Оксана Скрицкая сделала разбор и предсказала развод актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Об этом сообщил сайт 5-TV.

Так, по мнению медиума, девушка не будет принимать свободолюбие актера.

«Она утончена, но внутри воин и не будет мириться с выкрутасами Павла», - заявила Скрицкая.

Хоть и совместимость их брака замечательная, для актера намного важнее реализация себя в работе и творчестве. Наступивший баланс в паре скоро нарушится и им придется что-то делать с разваливающимся браком. Парапсихолог счиатет, что Зепюр «еще не знает во что попала».

Ранее парапсихолог Елена Дандар рассказала о потенциальной угрозе для телеведущей Юлией Барановской.
Павел Прилучный прилучный и брутян зепюр брутян парапсихолог
Военкоры ФАН