Экстрасенс предсказала развод Прилучного и Брутян

Парапсихолог Оксана Скрицкая сделала разбор и предсказала развод актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Об этом сообщил сайт 5-TV.
Так, по мнению медиума, девушка не будет принимать свободолюбие актера.
«Она утончена, но внутри воин и не будет мириться с выкрутасами Павла», - заявила Скрицкая.
Хоть и совместимость их брака замечательная, для актера намного важнее реализация себя в работе и творчестве. Наступивший баланс в паре скоро нарушится и им придется что-то делать с разваливающимся браком. Парапсихолог счиатет, что Зепюр «еще не знает во что попала».
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