Экстрасенс предсказала развод Прилучного и Брутян

Хоть и совместимость их брака замечательная, для актера намного важнее реализация себя в работе и творчестве. Наступивший баланс в паре скоро нарушится и им придется что-то делать с разваливающимся браком. Парапсихолог счиатет, что Зепюр «еще не знает во что попала».