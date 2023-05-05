«Бездельник и тунеядец»: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла президента США Джо Байдена

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Джо Байдена о том, что его страна продолжает оплачивать свои счета.
На данный момент государственный долг США составляет около 31 триллиона долларов. С каждым днем он становится все больше и больше. Заявления Байдена о том, что его государство оплачивает свои долги, вызывают смех, а само государство – «бездельник и тунеядец». Госдолги США растут из-за «кучки финансовых махинаторов», которые игнорируют и нарушают права рабочих по всему миру, написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что агентство JPMorgan провело социальный опрос, в ходе которого большинство респондентов высказали уверенность в неспособности США выплатить свой госдолг и предотвратить крах американской экономики.