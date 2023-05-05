«Бездельник и тунеядец»: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла президента США Джо Байдена

На данный момент государственный долг США составляет около 31 триллиона долларов. С каждым днем он становится все больше и больше. Заявления Байдена о том, что его государство оплачивает свои долги, вызывают смех, а само государство – «бездельник и тунеядец». Госдолги США растут из-за «кучки финансовых махинаторов», которые игнорируют и нарушают права рабочих по всему миру, написала Захарова в своем Telegram-канале.