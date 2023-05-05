Спасатель «профессионально» сделал предложение своей возлюбленной в Башкирии

Сотрудник МЧС из Бирска в Башкирии Никита Слободчиков в нестандартной манере решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом пишет МЧС Башкортостана.
Спасатель с букетом цветов поднялся на уровень седьмого этажа на лестнице пожарного автотранспорта. Его возлюбленная выглянула в окно и очень обрадовалась такому событию – она ответила на предложение молодого человека положительно. Слободчиков сказал, что в его сердце пожар, и это именно то пламя, которое ему не хочется тушить.
Ранее сообщалось о ликвидации возгорания в складских помещениях Екатеринбурга на площади в 4000 квадратных метров. Пожар был потушен в 18:30 по местному времени. Также отмечалось, что пострадавшие отсутствуют.