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Спасатель «профессионально» сделал предложение своей возлюбленной в Башкирии

Общество
Спасатель «профессионально» сделал предложение своей возлюбленной в Башкирии

Сотрудник МЧС из Бирска в Башкирии Никита Слободчиков в нестандартной манере решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом пишет МЧС Башкортостана.

Спасатель с букетом цветов поднялся на уровень седьмого этажа на лестнице пожарного автотранспорта. Его возлюбленная выглянула в окно и очень обрадовалась такому событию – она ответила на предложение молодого человека положительно. Слободчиков сказал, что в его сердце пожар, и это именно то пламя, которое ему не хочется тушить.

Ранее сообщалось о ликвидации возгорания в складских помещениях Екатеринбурга на площади в 4000 квадратных метров. Пожар был потушен в 18:30 по местному времени. Также отмечалось, что пострадавшие отсутствуют.
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