Спасатель «профессионально» сделал предложение своей возлюбленной в Башкирии

Спасатель с букетом цветов поднялся на уровень седьмого этажа на лестнице пожарного автотранспорта. Его возлюбленная выглянула в окно и очень обрадовалась такому событию – она ответила на предложение молодого человека положительно. Слободчиков сказал, что в его сердце пожар, и это именно то пламя, которое ему не хочется тушить.