Власти Ирана признали персонами нон грата четырех дипломатов Азербайджана и выслали из страны

Уточняется, что речь идет о двух представителях дипмиссии в Тегеране и двух сотрудниках Генконсульства в Тебризе. Официальный Баку подтвердил сведения о происходящем, отметив, что шаги Ирана наносят ущерб двусторонним отношениям.