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Власти Ирана признали персонами нон грата четырех дипломатов Азербайджана и выслали из страны

Политика
Власти Ирана признали персонами нон грата четырех дипломатов Азербайджана и выслали из страны

Дипломатический скандал разгорелся между Тегераном и Баку — власти Ирана выслали из страны четырех сотрудников МИД Азербайджана. О том, что дипломатов до этого признали персонами нон грата, сообщает Sputnik Азербайджан.

Уточняется, что речь идет о двух представителях дипмиссии в Тегеране и двух сотрудниках Генконсульства в Тебризе. Официальный Баку подтвердил сведения о происходящем, отметив, что шаги Ирана наносят ущерб двусторонним отношениям.

Ранее сообщалось, что власти Канады ввели санкции против девяти граждан Ирана и одной иранской организации. По словам представителей руководства страны, указанных лиц и компанию связывают с нарушением прав человека.
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