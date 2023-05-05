Центробанки всего мира скупили рекордное количество золота

Всемирный совет по золоту (WGC) заявил, что все мировые Центральные банки начали активно скупать золото.
Как сообщает сайт агентства РБК Инвестиции, объем покупок вырос на 34%, что превышает последний рекордный спрос 2013 года. Мировые ЦБ пополнили свои запасы на 1136 тонн, совокупной стоимостью в $70 млрд.
Самым крупным покупателем выступил ЦБ Сингапура, скупивший 69 тонн золота. Второе место занял регулятор Китая с 58 тоннами. Третье же место забрала Турция с покупкой 30 тонн золота.
Причиной для такого резкого спроса на драгметалл называют сильную угрозу рецессии экономики, с которой золото должно помочь справиться.
Ранее стало известно, что даже санкции не мешают России пополнять ЗВР.