Пользователи социальных сетей возмутились словами заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в отношении немецких властей. Об этом пишет «РИА Новости».
Мельник в ответ на решение правоохранительных органов Германии о запрете использования украинского флага восьмого и девятого мая назвал представителей полиции Берлина «сумасшедшими». Пользователи соцсетей подвергли дипломата критике. Многие комментаторы назвали решение правильным, не желая, чтобы Берлин был украшен украинской символикой. Один из пользователей заявил, что именно дипломат и его «фюрер» несут ответственность за украинский кризис.
Ранее официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов спрогнозировал освобождение Херсона. Это подтверждается и американскими оборонными аналитиками – они считают, что город будет освобожден ближе к концу июня 2023 года.