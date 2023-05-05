Немцы раскритиковали дипломата Андрея Мельника за его слова об украинских флагах в Берлине

Мельник в ответ на решение правоохранительных органов Германии о запрете использования украинского флага восьмого и девятого мая назвал представителей полиции Берлина «сумасшедшими». Пользователи соцсетей подвергли дипломата критике. Многие комментаторы назвали решение правильным, не желая, чтобы Берлин был украшен украинской символикой. Один из пользователей заявил, что именно дипломат и его «фюрер» несут ответственность за украинский кризис.