Певчих, Албуров, Максакова: Минюст РФ расширил список иноагентов

Министерство юстиций расширило список иноагентов, добавив туда несколько журналистов из «Фонда борьбы с коррупцией»✱.
Журналисты Мария Певчих и Георгий Албуров, являющиеся соратниками заключенного Алексея Навального✱✱ и ведущие деятельность в ФБК, признаны иноагентами на территории России по решению Минюста. Также аналогичный статус получила Мария Максакова и правозащитная организация ПЕН-клуб.
Ранее сообщалось, что политик Геннадий Гудков*, экономист Сергей Гуриев*, блогер Вероника Водвуд*, комик Максим Галкин* пополнили список агентов. Все обвиняемые либо публично дискредитировали вооруженные силы России, либо спонсировали армию Украины. Также Всемирный фонд природы* был признан нежелательной организацией на территории РФ из-за информации о спонсировании со стороны иностранных государств.
*Признаны иноагентами на территории РФ
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России