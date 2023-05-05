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Певчих, Албуров, Максакова: Минюст РФ расширил список иноагентов

Общество
Певчих, Албуров, Максакова: Минюст РФ расширил список иноагентов

Министерство юстиций расширило список иноагентов, добавив туда несколько журналистов из «Фонда борьбы с коррупцией»✱.

Журналисты Мария Певчих и Георгий Албуров, являющиеся соратниками заключенного Алексея Навального✱✱ и ведущие деятельность в ФБК, признаны иноагентами на территории России по решению Минюста. Также аналогичный статус получила Мария Максакова и правозащитная организация ПЕН-клуб.

Ранее сообщалось, что политик Геннадий Гудков*, экономист Сергей Гуриев*, блогер Вероника Водвуд*, комик Максим Галкин* пополнили список агентов. Все обвиняемые либо публично дискредитировали вооруженные силы России, либо спонсировали армию Украины. Также Всемирный фонд природы* был признан нежелательной организацией на территории РФ из-за информации о спонсировании со стороны иностранных государств.

*Признаны иноагентами на территории РФ

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
  • ✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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