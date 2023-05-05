Певчих, Албуров, Максакова: Минюст РФ расширил список иноагентов

Журналисты Мария Певчих и Георгий Албуров, являющиеся соратниками заключенного Алексея Навального✱✱ и ведущие деятельность в ФБК, признаны иноагентами на территории России по решению Минюста. Также аналогичный статус получила Мария Максакова и правозащитная организация ПЕН-клуб.