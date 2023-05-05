Арестованного мэра Одессы выпустили под залог в $380 тысяч

Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк заявила, что арестованного ранее мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили из СИЗО под залог в $380 тыс.
Как сообщают РИА Новости залог был внесен депутатом партии «Доверяй Делам» Дмитрием Танцюрой. Деньги, как он заявил, были его личные и задекларированные. До этого апелляцию по поводу меры пресечения уже подавал адвокат задержанного Александр Лысак.
Труханову инкриминируют растрату бюджета и проведение махинационных схем при покупке недвижимости.
Ранее мэра Одесса арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен при покупке обанкротившегося завода.