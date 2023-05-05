Арестованного мэра Одессы выпустили под залог в $380 тысяч

Как сообщают РИА Новости залог был внесен депутатом партии «Доверяй Делам» Дмитрием Танцюрой. Деньги, как он заявил, были его личные и задекларированные. До этого апелляцию по поводу меры пресечения уже подавал адвокат задержанного Александр Лысак.