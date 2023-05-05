Россия обязательно освободит Херсон. Логика исторического процесса сильнее отдельных чиновников и даже государств, заявил официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.
Россия вернет Херсон к концу июня 2023 года. У ВСУ не останется иного выхода, кроме как оставить этот город из-за тяжелых потерь в Донбассе, считают аналитики Института изучения войны США.
По мнению американских экспертов, в случае провала контрнаступления киевским властям придется уйти из Херсонской и Запорожской областей. Сотрудники аналитического центра США утверждают, что украинская армия несет огромные потери на Донецком направлении.
Киев стремительно перемещает имеющиеся ресурсы в сторону Бахмута, в руины которого президент Украины Владимир Зеленский «маниакально вцепился мертвой хваткой». В результате обороноспособность ВСУ на других направлениях сильно снизилась. Местное население уже сообщает о выводе украинских сил из Херсона.
«Могу сказать совершенно точно — Херсон будет Русским. Как и другие Русские города. Вне зависимости от какого-то там "Института изучения войны". И даже от планов кое-кого из внутрироссийских предателей, которые очень хотели бы "слить" результаты специальной военной операции», — сказал Селиванов.
По словам подполковника, регулярные разговоры о том, что «Россия слила Донбасс», он слышал на фронте еще с 2014-го года.
«Что, слила? Нет, как видим. Признала, включила Донбасс в свой состав и за него сражается. Да, были допущены ошибки. Но логика исторического процесса сильнее отдельных чиновников и даже государств», — пояснил он.
В заключение Алексей Селиванов заявил, что Херсон, Одесса, Харьков и Киев обязательно воссоединятся с Россией. И ему приятно, что сегодня это признают и западные структуры.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей РФ, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал ФАН мнение, что российским властям пора переходить от дипломатических комментариев к серьезным военным ударам.