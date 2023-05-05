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Белоруссия прокомментировала усиление пограничного контроля на границе с Россией

Политика
Белоруссия прокомментировала усиление пограничного контроля на границе с Россией

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь прокомментировал усиленный контроль на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на горячей линии Госпогранкомитета заявили, что мероприятия по возведению КПП и установлению контроля на границе производятся с целью «провести проверку».

«Просто проверку делают. Планируют в рамках подготовки выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз. Пока его еще не признали, мониторят границу», - сообщил оператор.

На данный момент пробок и очередей на границе двух государств не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Литва обвинила Белоруссию в провокации на межгосударственной границе.
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