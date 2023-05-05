Последствия ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Севастополе попали на видео

Последствия ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Mazda в Севастополе попали на видео. В результате столкновения маршрутка врезалась в дерево. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, отметили в полиции города.
Двое из пострадавших пассажиров — несовершеннолетние. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригады скорой медицинской помощи. По информации правоохранителей, за рулем микроавтобуса находился 55-летний мужчина. Сразу после столкновения с легковушкой маршрутка выехала за пределы магистрали, где врезалась в дерево.
На трассу, где произошла авария, прибыли врио начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Александр Михайлов и начальник УГИБДД УМВД полковник полиции Вячеслав Селютин. Полицейские опрашивают возможных свидетелей ДТП, устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.