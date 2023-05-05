США и Великобритания намерены созвать экстренное заседание СПЧ по Судану

Вашингтон, 5 мая. Группа стран во главе с США и Великобританией готовится запросить созыв на следующей неделе срочного заседания Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций по суданскому кризису. Об этом говорится в документе, обнародованном рядом СМИ.
Собрание, как ожидается, направлено на организацию проверки нарушений, совершенных обеими из воюющих сторон. В тексте говорится, что Великобритания, США, Германия и Норвегия обратятся к председателю СПЧ с просьбой провести встречу для обсуждения актов насилия, зафиксированных в Судане с 15 апреля.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что для созыва совещания требуется поддержка как минимум трети из 47 членов совета. Представители ООН заявили, что пока не получили соответствующего письма. Со своей стороны, дипмиссия Судана не ответила на запрос дать комментарий.
Ранее в МИД Египта сообщили, что 7 мая состоится внеочередная встреча глав внешнеполитических ведомств арабских государств. Главными темами собрания станут текущие ситуации в Судане и Сирии.