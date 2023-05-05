США и Великобритания намерены созвать экстренное заседание СПЧ по Судану

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что для созыва совещания требуется поддержка как минимум трети из 47 членов совета. Представители ООН заявили, что пока не получили соответствующего письма. Со своей стороны, дипмиссия Судана не ответила на запрос дать комментарий.