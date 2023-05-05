Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме после объявления эвакуации населения из прифронтовой зоны региона

Общество
ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме после объявления эвакуации населения из прифронтовой зоны региона

Сотрудники Запорожской АЭС и инспекторы МАГАТЭ продолжают свою работу в штатном режиме после объявления о начале эвакуации мирного населения из прифронтовых зон региона. Об этом ТАСС рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По словам советника, никаких эвакуационных мероприятий в отношении сотрудников станции реализовывать на данный момент не планируется. Дальнейшие действия будут определены объективными изменениями обстановки, отметил Карчаа.

«Паники, смятения в коллективе нет, атомщики продолжают работать в прежнем режиме. С их семьями все нормально», — пояснил он.

Ранее появилась информация, что подъем уровня воды в Каховском водохранилище может спровоцировать неблагоприятную ситуацию на ЗАЭС. Также это может привести к затоплению десятков населенных пунктов в Запорожской области.
заэс эвакуация запорожская область карчаа
Военкоры ФАН