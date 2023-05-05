Нефть на фоне ожидания рецессии в США: аналитик Багманов о ценовом механизме

Нефть по-прежнему в нисходящем тренде, хотя иногда чуть растет в цене, констатирует аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов
«По итогам торгов 4 мая цены на нефть закрылись ростом на 0,9%, поднявшись с отметки 71,86 долларов до отметки 72,5 доллара за баррель, — информирует он. — 5 мая цена немного подросла — чуть выше 73,5 долларов за баррель».
Однако в целом неделя для нефти оказалась неудачной — цены потеряли 8% и упали с отметки 80 доллара к отметке 73,5 доллара за баррель, обобщает обозреватель. Основным негативом стали новости из Китая и из США. Они вышли хуже ожиданий.
«В Китае индекс деловой активности в производственном секторе составил 49 пунктов, что ниже прогноза в 50,3 и, самое главное, ниже уровня в 50 пунктов. Это говорит о замедлении в секторе», — делает вывод экономист.
«В целом, имеются опасения замедления мировой экономики на фоне негатива в США в этом и прошлом году, когда поднимают ставки. 3 мая было оглашено решение по процентной ставке со стороны ФРС — она была поднята на 25 базисных пунктов. И здесь есть риск того, что из-за быстрого повышения ставки экономика США во второй половине года может скатиться в рецессию, и тогда потребление нефти сильно сократится», — подводит итог Александр Багманов.
Ранее эксперт Александр Фролов завил, что Индии и Китаю нечем заменить российскую нефть.