Нефть на фоне ожидания рецессии в США: аналитик Багманов о ценовом механизме

Однако в целом неделя для нефти оказалась неудачной — цены потеряли 8% и упали с отметки 80 доллара к отметке 73,5 доллара за баррель, обобщает обозреватель. Основным негативом стали новости из Китая и из США. Они вышли хуже ожиданий.