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Военный эксперт Василий Дандыкин: «поезда смерти» используются Россией еще со времен СССР

Армия
Военный эксперт Василий Дандыкин: «поезда смерти» используются Россией еще со времен СССР

Железнодорожные составы, именуемые «Поездами смерти», используются Россией еще с советских времен. Соответствующей информацией поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

Об этом он рассказал в пятницу, 5 мая. «Поезда смерти» являются летальным оружием, указал специалист. Таких железнодорожных составов нет ни у одного государства кроме России, добавил он.

«Эти составы похожи на обыкновенные поезда, они находятся в пути, и в любое время могут нанести уничтожающий удар. Составы носят несколько ракет, для них нужны особые колесные пары», — подчеркнул Дандыкин.

Соответствующие ракеты вызывали опасения у государств-противников еще с советских времен, резюмировал он.
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