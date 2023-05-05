Пропустивший тренировку «Зенита» бразильский форвард Малком сыграет со «Спартаком» 7 мая на «Газпром Арене»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком примет участие в матче 26-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака», хотя до этого он пропустил тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Бразильцу предоставили краткосрочный отдых. Других противопоказаний для участия в игре с «красно-белыми» у форварда «сине-бело-голубых» нет.
ФК «Зенит» 7 мая принимает московский «Спартак» на родном поле «Газпром Арены». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
В таблице Российской премьер-лиги команда из Петербурга лидирует с 61 очком, на втором месте — «Ростов» с 50 очками, и «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 49 очков.
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак оценил потенциальный трансфер Малкома во французский клуб «Пари Сен-Жермен».