Шоумен Барецкий снимет клип «Голубые глазки-2» в честь 57-летия Ирины Салтыковой

Свой день рождения 5 мая празднует популярная певица и актриса, снявшаяся в культовом боевике «Брат-2» Ирина Салтыкова. Сегодня артистке исполнилось 57 лет.
По этому случаю с корреспондентом ФАН связался президент Союза профессиональных ритуальных агентов, писатель и шоумен Станислав Барецкий. Он сердечно поздравил Салтыкову через наше издание и пожелал ей долгих лет жизни.
«Я хочу, чтобы Ирина не останавливалась на достигнутом и радовала всех нас новыми шедеврами, — сказал шоумен. — Все мы ждем продолжения «Голубых глазок», которые она в свое время пела. Не хватает их сейчас, честное слово. «Эти глазки, эти голубые глазки, эти сказки…» — ну и так далее».
Собеседник ФАН признался, что ему так не хватает этого хита, что он решил написать его продолжение — «Голубые глазки-2».
«И идея для клипа уже есть, — заявил Барецкий. — Снимать его мы будем в моем новом замке, который я купил у Пугачевой. Салтыкова, красивая, как и прежде, будет лежать в ванной, ну вы понимаете, все эти дела, по барной стойке поползает — круто получится, в общем. Хитяру сделаем, отвечаем».
Шоумен заявил, что Ирина Салтыкова была и остается его любимой певицей.
«Ее песни — это как воспоминание о моей давно ушедшей молодости, — сказал собеседник ФАН. — Тогда я мог только мечтать о том, чтобы приобщиться к ее творчеству, но теперь я взрослый солидный мужчина с серьезными связями в шоу-бизнесе и могу себе это позволить».
Ранее Барецкий подтвердил ФАН покупку замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь.