Более 170 человек погибли в результате наводнений и оползней на востоке Конго

За последние сутки в провинции Южное Киву в восточной части Демократической Республики Конго погибли порядка 176 человек из-за проливных дождей, которые вызвали образование наводнений и оползней. Об этом сообщает губернатор провинции Тео Нгвабидже Каси.
Как передает международное агентство новостей Reuters, в результате природной стихии несколько человек пропали без вести. В настоящий момент сотрудниками экстренных служб проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Ранее стало известно, что в западной части Кении пострадали более 4500 семей, а около 136 жителей Руанды и Уганды погибли из-за масштабных наводнений в восточной Африке. Известно, что более 10 тысяч кенийцев остались без жилья.