Фармаколог Олег Медведев назвал растительное мясо для шашлыка полезной альтернативой обычному

Завкафедры фармакологии МГУ Олег Медведев посоветовал россиянам жарить шашлык из растительного мяса, сообщает Lenta.ru.
Медведев рассказал, что классическое для шашлыка мясо является источником насыщенных жиров. Их избыток может повысить уровень холестерина в крови, что в следствие увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний. Врач настоятельно не рекомендует употреблять шашлык вместе с алкогольными напитками, потому что это чревато перееданием и ощущением тяжести в желудке.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, врач назвал альтернативу обычному мясу. Медведев рассказал, что растительная продукция богата клетчаткой и ненасыщенными жирами. В магазинах можно найти растительные котлеты для гриля, которые не уступают по вкусу классическим.
Ранее врач Евгений Арзамасцев рассказал о негативном влиянии неправильной термической обработки шашлыка на организм человека. Он отметил, что если пережарить мясо, то в нем разрушится белок, который при переваривании может вызвать воспаление.