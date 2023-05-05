Фармаколог Олег Медведев назвал растительное мясо для шашлыка полезной альтернативой обычному

Медведев рассказал, что классическое для шашлыка мясо является источником насыщенных жиров. Их избыток может повысить уровень холестерина в крови, что в следствие увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний. Врач настоятельно не рекомендует употреблять шашлык вместе с алкогольными напитками, потому что это чревато перееданием и ощущением тяжести в желудке.