Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему КПП появились на границе с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил, почему на границе с Россией появились КПП. Там указали, что идет подготовка к «взаимному признанию виз».
Пропускные пункты будут работать в рамках реализации ратифицированного соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз. С 5 мая Госпогранкомитет приступил к мониторингу обстановки на границе до особого указания, передает РБК. КПП будут работать на шести участках.
В СМИ появилась информация о введении в Белоруссии контроля на границе. Там указали, что у въезжающих проверяли паспорта.
Ранее сообщалось о решении властей Грузии закрыть КПП на границе с Россией для легковых автомобилей. Это связано с проведением ремонтных работ.