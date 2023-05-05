Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему КПП появились на границе с Россией

Пропускные пункты будут работать в рамках реализации ратифицированного соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз. С 5 мая Госпогранкомитет приступил к мониторингу обстановки на границе до особого указания, передает РБК. КПП будут работать на шести участках.