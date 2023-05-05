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Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему КПП появились на границе с Россией

Общество
Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему КПП появились на границе с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил, почему на границе с Россией появились КПП. Там указали, что идет подготовка к «взаимному признанию виз».

Пропускные пункты будут работать в рамках реализации ратифицированного соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз. С 5 мая Госпогранкомитет приступил к мониторингу обстановки на границе до особого указания, передает РБК. КПП будут работать на шести участках.

В СМИ появилась информация о введении в Белоруссии контроля на границе. Там указали, что у въезжающих проверяли паспорта.

Ранее сообщалось о решении властей Грузии закрыть КПП на границе с Россией для легковых автомобилей. Это связано с проведением ремонтных работ.
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