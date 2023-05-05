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Уголовное дело возбуждено в Петербурге после обнаженной фотосессии на могиле солиста группы «Король и шут»

Происшествия
Уголовное дело возбуждено в Петербурге после обнаженной фотосессии на могиле солиста группы «Король и шут»

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено в отношении участницы откровенной фотосессии у памятника солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщает главк МВД по Санкт-Петербургу.

В ночь на 1 мая нарушительница проникла на Богословское кладбище и сфотографировалась на месте захоронения Горшка в нижнем белье. После инцидента в Сети появилась петиция, составленная фанатами артиста, требующая привлечения девушки к административной и уголовной ответственности.

В ведомстве заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ведется расследование.

Ранее вдова исполнителя Ольга Горшенева написала заявление в полицию на женщину, устроившую фотосессию на могиле покойного мужа. Поступок фанатки она назвала диким.
уголовное дело король и шут Михаил Горшенев
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