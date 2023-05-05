Уголовное дело возбуждено в Петербурге после обнаженной фотосессии на могиле солиста группы «Король и шут»

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено в отношении участницы откровенной фотосессии у памятника солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщает главк МВД по Санкт-Петербургу.