Уголовное дело возбуждено в Петербурге после обнаженной фотосессии на могиле солиста группы «Король и шут»

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено в отношении участницы откровенной фотосессии у памятника солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщает главк МВД по Санкт-Петербургу.
В ночь на 1 мая нарушительница проникла на Богословское кладбище и сфотографировалась на месте захоронения Горшка в нижнем белье. После инцидента в Сети появилась петиция, составленная фанатами артиста, требующая привлечения девушки к административной и уголовной ответственности.
В ведомстве заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ведется расследование.
Ранее вдова исполнителя Ольга Горшенева написала заявление в полицию на женщину, устроившую фотосессию на могиле покойного мужа. Поступок фанатки она назвала диким.