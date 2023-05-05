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Бобслеист сборной России Владимир Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за онкологии

Общество
Бобслеист сборной России Владимир Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за онкологии

Российский спортсмен Владимир Зайцев был мастером спорта международного класса по бобслею, а также становился победителем и призером первенства и чемпионата России.

Как передает ТАСС, бобслеист на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием — острым лимфобластным лейкозом. Оно сопровождалось множественными осложнениями.

Ранее режиссер Григорий Константинопольский сообщил о смерти продюсера Михаила Хлебородова. Отмечается, что создатель клипа «Розовый фламинго» умер на 57-м году жизни. Причины смерти пока не называются.
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