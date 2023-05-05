Пограничники пресекли попытку проникновения неизвестных на территорию Брянской области без боевого столкновения

Появившиеся в СМИ сведения о том, что на территорию Брянской области попытались проникнуть диверсанты, но были отброшены после боевого столкновения, являются преувеличением. Попытка была, но российские пограничники пресекли ее без боя, сообщает источник ФАН.
По его словам, неизвестные действительно пытались перейти российско-украинскую границу вне пограничного контроля. Их своевременно заметили сотрудники пограничной службы России и пресекли противоправные действия, не вступая в вооруженное противостояние. Точной информации о том, кто именно планировал перебраться на территорию Брянской области, в настоящий момент нет.