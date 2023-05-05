Пограничники пресекли попытку проникновения неизвестных на территорию Брянской области без боевого столкновения

По его словам, неизвестные действительно пытались перейти российско-украинскую границу вне пограничного контроля. Их своевременно заметили сотрудники пограничной службы России и пресекли противоправные действия, не вступая в вооруженное противостояние. Точной информации о том, кто именно планировал перебраться на территорию Брянской области, в настоящий момент нет.