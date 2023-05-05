Стадо диких слонов в Индии затоптало уснувшего рабочего и его семью

Стадо диких слонов в Индии затоптало спящего рабочего, его жену и трехлетнюю дочь, пишет Deccan Herald.
Жертвами животных стали 30-летний Фану Бхуиньян, его 26-летняя жена Бабита Дэви с трехлетней дочерью. По сведениям местной полиции, трагедия случилась в ночь на 5 мая в округе Латехар штата Джаркханд.
«Слоны сеяли хаос по всему району. Другим рабочим удалось спастись», — заявил в полицейском участке.
Инспектор лесохоза Раушан Кумар заявил, что в районе места ЧП было замечено 14 диких слонов. Служащий убежден, что Бхуиньян с семьей погибли, потому что звери напали на рабочих ночью, когда все спали.
Жителям Уэльса, которые стали жертвами стада одичавших кашемировых козлов, повезло больше, чем погибшим членам семьи из Индии. Там животные стали забредать в дома и сады, в результате чего многие горожане лишились растений, цветов и живых изгородей.