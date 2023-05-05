В Севастополе 12 человек пострадали при столкновении маршрутки с деревом

Деталями происшествия поделился губернатор города Михаил Развозжаев в личном Telegram-канале. Он отметил, что на место аварии приехали пять машин скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавших в медучреждения. Восемь человек госпитализированы в средней степени тяжести, в тяжелой — трое. Среди травмированных оказались два подростка 15 и 16 лет.