Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Великобританию за военную подготовку 15 тысяч солдат ВСУ

Премьер поблагодарил Великобританию за начало операции «Интерфлекс» по обучению военных с участием девяти стран-партнеров. Он отметил, что вместе с главой британского оборонного ведомства были скоординированы шаги, которые нужны для «контрнаступа» и укрепления ВСУ. По словам Шмыгаля, в данный момент к обучению за рубежом приступила очередная группа украинских военных.