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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Великобританию за военную подготовку 15 тысяч солдат ВСУ

Политика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Великобританию за военную подготовку 15 тысяч солдат ВСУ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 5 мая сообщил в своем Telegram-канале о том, что порядка 15 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение в Великобритании.

Премьер поблагодарил Великобританию за начало операции «Интерфлекс» по обучению военных с участием девяти стран-партнеров. Он отметил, что вместе с главой британского оборонного ведомства были скоординированы шаги, которые нужны для «контрнаступа» и укрепления ВСУ. По словам Шмыгаля, в данный момент к обучению за рубежом приступила очередная группа украинских военных.

Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что около 11,5 тысячи солдат ВСУ прошли или проходят обучение на территории Германии.
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