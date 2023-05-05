Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Великобританию за военную подготовку 15 тысяч солдат ВСУ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 5 мая сообщил в своем Telegram-канале о том, что порядка 15 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение в Великобритании.
Премьер поблагодарил Великобританию за начало операции «Интерфлекс» по обучению военных с участием девяти стран-партнеров. Он отметил, что вместе с главой британского оборонного ведомства были скоординированы шаги, которые нужны для «контрнаступа» и укрепления ВСУ. По словам Шмыгаля, в данный момент к обучению за рубежом приступила очередная группа украинских военных.
Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что около 11,5 тысячи солдат ВСУ прошли или проходят обучение на территории Германии.