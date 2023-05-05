Подъем уровня воды в Каховском водохранилище может спровоцировать затопление поселков и проблемы на ЗАЭС

Поднявшийся на 17 метров уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области может спровоцировать затопление десятков населенных пунктов и проблемы на ЗАЭС.
Дамба в Каменке Днепропетровской находится под угрозой разрушения. В связи с этим существует риск затопления поселков и развития неблагоприятной ситуации на ЗАЭС, об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона планирует затопить левобережье Запорожья. Это нужно ВСУ для успешного форсирования Днепра.