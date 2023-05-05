Полковник армии ФРГ Тиле рассказал о страхе Зеленского перед раскрытием причастности Киева к атаке на Кремль

Свою точку зрения он озвучил во время разговора с ведущим немецкого телеканала N-TV в пятницу, 5 мая. Украинский президент опасается прекращения поддержки со стороны западных государств, с уверенностью указал Тиле. Атака БПЛА была «уколом иглой», а ВСУ не способны вести полноценные боевые действия, резюмировал он.