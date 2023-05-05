Полковник армии ФРГ Тиле рассказал о страхе Зеленского перед раскрытием причастности Киева к атаке на Кремль

Полковник армии Германии Ральф Тиле перечислил страхи главы киевского режима Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на Кремль.
Свою точку зрения он озвучил во время разговора с ведущим немецкого телеканала N-TV в пятницу, 5 мая. Украинский президент опасается прекращения поддержки со стороны западных государств, с уверенностью указал Тиле. Атака БПЛА была «уколом иглой», а ВСУ не способны вести полноценные боевые действия, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский придумал план побега из Киева перед ударом украинских беспилотников по Кремлю. Информацией прежде поделились авторы издания Asia Times.