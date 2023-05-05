Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии АТР «Мастерс» 1000 в Риме

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что решил не принимать участия в профессиональном турнире серии АТР «Мастерс» 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет около 6 млн евро.
«С большим сожалением сообщаю, что я не смогу сыграть в Риме. Вы все знаете, как мне больно пропустить еще один турнир», — написал испанец в соцсетях.
До этого Надалю пришлось пропустил предыдущие соревнования этого класса в Монте-Карло и Мадриде. Он объяснил это повреждением подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.
Другой легендарный теннисист, первая ракетка мира серб Новак Джокович тоже снялся с мадридского «Мастерса».