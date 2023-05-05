Депутат Госдумы Гаврилов посоветовал отправлять на саммиты Николая Валуева во избежание драк, как на ПАЧЭС

Своим мнением народный избранник поделился в интервью с изданием «Общественная служба новостей». По словам Гаврилова, украинские депутаты последовательно демонстрируют пренебрежительное, даже наплевательское отношение к формату международных мероприятий с начала 2000-х годов. При этом страны-организаторы подобных саммитов должны обеспечивать безопасность участников и наказывать провокаторов. Подняв вопрос о целесообразности присутствия РФ в «подобного рода организациях», парламентарий подчеркнул, что задачей провокаторов на ПАЧЭС было «опорочить авторитет и репутацию парламента Турции» перед выборами президента.