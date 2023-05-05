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Депутат Госдумы Гаврилов посоветовал отправлять на саммиты Николая Валуева во избежание драк, как на ПАЧЭС

Общество
Депутат Госдумы Гаврилов посоветовал отправлять на саммиты Николая Валуева во избежание драк, как на ПАЧЭС

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал нападение на секретаря российской делегации на саммите ПАЧЭС Валерия Ставицкого в Турции. Парламентарий предложил отправлять на подобные мероприятия таких, как Николай Валуев, или воздержаться от участия в них.

Своим мнением народный избранник поделился в интервью с изданием «Общественная служба новостей». По словам Гаврилова, украинские депутаты последовательно демонстрируют пренебрежительное, даже наплевательское отношение к формату международных мероприятий с начала 2000-х годов. При этом страны-организаторы подобных саммитов должны обеспечивать безопасность участников и наказывать провокаторов. Подняв вопрос о целесообразности присутствия РФ в «подобного рода организациях», парламентарий подчеркнул, что задачей провокаторов на ПАЧЭС было «опорочить авторитет и репутацию парламента Турции» перед выборами президента.

«Лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно. Или посылать на такие мероприятия таких депутатов как Николай Валуев. Он бы смотрелся там более органично», — заявил Гаврилов.

Депутат уверен, что самой Анкаре в настоящий момент нельзя уходить от нейтрального статуса. Возвращаясь к организациям, как ПАЧЭС, спикер напомнил, что раньше они укрепляли межпарламентское сотрудничество, а теперь служат «прикрытием и возможностью для экстремистских действий украинских провокаторов».
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