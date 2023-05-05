Депутат Госдумы Гаврилов посоветовал отправлять на саммиты Николая Валуева во избежание драк, как на ПАЧЭС

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал нападение на секретаря российской делегации на саммите ПАЧЭС Валерия Ставицкого в Турции. Парламентарий предложил отправлять на подобные мероприятия таких, как Николай Валуев, или воздержаться от участия в них.
Своим мнением народный избранник поделился в интервью с изданием «Общественная служба новостей». По словам Гаврилова, украинские депутаты последовательно демонстрируют пренебрежительное, даже наплевательское отношение к формату международных мероприятий с начала 2000-х годов. При этом страны-организаторы подобных саммитов должны обеспечивать безопасность участников и наказывать провокаторов. Подняв вопрос о целесообразности присутствия РФ в «подобного рода организациях», парламентарий подчеркнул, что задачей провокаторов на ПАЧЭС было «опорочить авторитет и репутацию парламента Турции» перед выборами президента.
«Лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно. Или посылать на такие мероприятия таких депутатов как Николай Валуев. Он бы смотрелся там более органично», — заявил Гаврилов.
Депутат уверен, что самой Анкаре в настоящий момент нельзя уходить от нейтрального статуса. Возвращаясь к организациям, как ПАЧЭС, спикер напомнил, что раньше они укрепляли межпарламентское сотрудничество, а теперь служат «прикрытием и возможностью для экстремистских действий украинских провокаторов».