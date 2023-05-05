Новые договоры и приглашение Асада в Иран: подведены итоги визита Раиси в Сирию

Визит Раиси в Дамаск состоялся на фоне постепенного снижения напряженности между конфликтующими странами региона. В частности, недавно Иран и Саудовская Аравия — основные конкуренты в зоне Персидского залива — договорились восстановить дипломатические отношения в ближайшем будущем. После этого прогресс был достигнут и в диалоге между противоборствующими сторонами в Йемене.