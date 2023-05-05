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Новые договоры и приглашение Асада в Иран: подведены итоги визита Раиси в Сирию

Весь мир
Новые договоры и приглашение Асада в Иран: подведены итоги визита Раиси в Сирию

Ранее Эбрахим Раиси посетил Дамаск с двухдневным визитом для переговоров с Башаром Асадом.

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад и его иранский коллега Эбрахим Раиси подписали 15 документов о сотрудничестве, которые «откроют новую главу в экономических отношениях двух стран».

Информация об этом была опубликована после возвращения Раиси из Дамаска, который он посетил в рамках двухдневной рабочей поездки. Президент назвал визит «поворотным моментом» в истории отношений Ирана и Сирии.

В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления сирийской инфраструктуры и пути развития сотрудничества в сфере торговли и экономики. Также иранский президент поздравил Сирию с успехами в борьбе против терроризма и перед отлетом официально пригласил Башара Асада в Тегеран. Раиси стал первым президентом Исламской республики, посетившим САР с 2010 года.

Исламская республика являлась одним из важнейших союзников Дамаска в ходе затяжного конфликта и сыграла большую роль в возвращении территории страны под контроль официального правительства. Также Иран активно поддерживал Сирию в сфере экономики, а позже принял участие в процессе восстановления ее инфраструктуры.

Визит Раиси в Дамаск состоялся на фоне постепенного снижения напряженности между конфликтующими странами региона. В частности, недавно Иран и Саудовская Аравия — основные конкуренты в зоне Персидского залива — договорились восстановить дипломатические отношения в ближайшем будущем. После этого прогресс был достигнут и в диалоге между противоборствующими сторонами в Йемене.

Также арабские государства, поддержавшие антиправительственные силы в Сирии, сейчас активно налаживают связи с администрацией Башара Асада. Тенденция примирения Дамаска и Тегерана с прежними «недоброжелателями» в регионе вызывает негативную реакцию у США, поскольку обе республики находятся под санкциями.

Несмотря на это, ближневосточные союзники Вашингтона продолжают процесс нормализации связей с Ираном и Сирией. Ожидается, что 7 мая министры иностранных дел Лиги арабских государств проведут заседание, на котором будет обсуждаться возвращение Сирии в состав организации.
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