На ВДНХ начали реставрировать павильон «Советская печать» впервые за 69 лет

В рамках реставрации планируется обновление кровли и фасада сооружения, деревянного и лепного декоров, а также дверной фурнитуры и полов из метлахской платки. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, после завершения реставрационных работ это место станет универсальным выставочным пространством.