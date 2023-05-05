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На ВДНХ начали реставрировать павильон «Советская печать» впервые за 69 лет

Общество
На ВДНХ начали реставрировать павильон «Советская печать» впервые за 69 лет

В московском пространстве «Выставка достижений народного хозяйства» реставрируют павильон №67 «Советская печать» впервые с момента его постройки. Об этом сообщает газета «Культура».

Следует отметить, что это здание является единственным из трех сооружений на территории комплекса, которое украшено деревянными скульптурами. Павильон №67 построили в 1954 году для выставки Карело-Финской ССР.

В рамках реставрации планируется обновление кровли и фасада сооружения, деревянного и лепного декоров, а также дверной фурнитуры и полов из метлахской платки. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, после завершения реставрационных работ это место станет универсальным выставочным пространством.
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