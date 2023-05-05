Политолог Юрий Кот заявил, что Прибалтика встала на путь вымирания

Власти Эстонии намерены отказаться от формулировки брака как союза мужчины и женщины. Вместо этого, как сообщает министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало, будет «союз двух физических лиц». Политик особо подчеркнула, что этому «союзу» дадут право на усыновление детей.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы выяснить, к чему приведет столь «толерантная» гендерная политика прибалтийской страны.
«Я считаю, что это просто прекрасно, — заявил эксперт. — Я надеюсь, что Эстония пойдет дальше и после союза «двух физических лиц» начнет регистрировать союзы «двух физических рук», «двух физических ног» и обязательно «двух физических поп». Это произойдет неизбежно, поскольку иного пути, когда ты отменяешь мужчину и женщину, говоря о браке, попросту не существует».
По словам политолога, эти «физические попы» будут «насиловать все вокруг себя», поскольку являются «неполноценными и откровенно больными людьми».
«Ведь только по-настоящему ненормальный человек будет выпячивать свою болезнь и назвать ее нормой, — подчеркнул публицист. — Я хочу напомнить, что гомосексуализм — это болезнь, от которой еще недавно лечили в психиатрических больницах!»
Вместе с тем Кот приветствует то, что наши «прибалтийские соседи пошли по пути содомии».
«И тогда уже совсем скоро эти Прибалтийские Вымираты совсем вымрут, — заявил эксперт. — И поделом! Печалит только то, что рядом с этими «евроочаровашками» там живет большое количество русских людей, которых откровенно насилуют всеми этими европейскими ценностями».
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что пасхальное обращение патриарха Кирилла будет услышано на Украине.