Политолог Юрий Кот заявил, что Прибалтика встала на путь вымирания

Власти Эстонии намерены отказаться от формулировки брака как союза мужчины и женщины. Вместо этого, как сообщает министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало, будет «союз двух физических лиц». Политик особо подчеркнула, что этому «союзу» дадут право на усыновление детей.