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Политолог Юрий Кот заявил, что Прибалтика встала на путь вымирания

Политика
Политолог Юрий Кот заявил, что Прибалтика встала на путь вымирания

Власти Эстонии намерены отказаться от формулировки брака как союза мужчины и женщины. Вместо этого, как сообщает министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало, будет «союз двух физических лиц». Политик особо подчеркнула, что этому «союзу» дадут право на усыновление детей.

Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы выяснить, к чему приведет столь «толерантная» гендерная политика прибалтийской страны.

«Я считаю, что это просто прекрасно, — заявил эксперт. — Я надеюсь, что Эстония пойдет дальше и после союза «двух физических лиц» начнет регистрировать союзы «двух физических рук», «двух физических ног» и обязательно «двух физических поп». Это произойдет неизбежно, поскольку иного пути, когда ты отменяешь мужчину и женщину, говоря о браке, попросту не существует».

По словам политолога, эти «физические попы» будут «насиловать все вокруг себя», поскольку являются «неполноценными и откровенно больными людьми».

Политолог Юрий Кот заявил, что Прибалтика встала на путь вымирания
«Ведь только по-настоящему ненормальный человек будет выпячивать свою болезнь и назвать ее нормой, — подчеркнул публицист. — Я хочу напомнить, что гомосексуализм — это болезнь, от которой еще недавно лечили в психиатрических больницах!»

Вместе с тем Кот приветствует то, что наши «прибалтийские соседи пошли по пути содомии».

«И тогда уже совсем скоро эти Прибалтийские Вымираты совсем вымрут, — заявил эксперт. — И поделом! Печалит только то, что рядом с этими «евроочаровашками» там живет большое количество русских людей, которых откровенно насилуют всеми этими европейскими ценностями».

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что пасхальное обращение патриарха Кирилла будет услышано на Украине.
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