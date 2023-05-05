«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Эдвард Чесноков

Федеральное агентство новостей представляет новый выпуск программы «Грани свободы». В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада — журналист «Комсомольской правды», исследователь Африки Эдвард Чесноков.
Герой выпуска рассказал, получится ли положить конец американской гегемонии. Он отметил, что эксперт из США Майкл Бом, который периодически появляется на российских телевизионных телеканалах, иногда говорит такую фразу: «Империи всегда распадаются».
«И тут нельзя с ним не согласиться, поскольку американская империя находится накануне своего распада. Римская империя в IV-V веке нашей эры ушла из современной Англии, из своих дальних провинций и так далее не потому, что она была на пике мощи, а как раз из-за того, что она распадалась. Мы видим это же сейчас: в августе 2021 года США позорно бежали из Афганистана, они не могут уже даже конкурировать с блоком БРИКС», — констатировал Эдвард Чесноков.
По его словам, совокупный ВВП стран БРИКС превысил совокупный ВВП «Большой семерки», отметив, что эти люди, которые называют себя цивилизованным миром и либеральными демократиями — это просто «местечковый клуб по интересам». А БРИКС, ШОС и другие форматы, где участвует Россия, — это как раз те, кто представляют и большинство человечества, и большинство с экономической точки зрения, подчеркнул Чесноков.
Вместе с тем журналист поделился мнением о том, какое место займет Россия на мировой арене по итогам специальной военной операции, а также дал оценку российско-африканскому союзу. Кроме того, Эдвард Чесноков высказался о контрнаступлении ВСУ, которое якобы должно начаться в ближайшее время. Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Грани свободы» с Мирой Тэрада.