«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Эдвард Чесноков

По его словам, совокупный ВВП стран БРИКС превысил совокупный ВВП «Большой семерки», отметив, что эти люди, которые называют себя цивилизованным миром и либеральными демократиями — это просто «местечковый клуб по интересам». А БРИКС, ШОС и другие форматы, где участвует Россия, — это как раз те, кто представляют и большинство человечества, и большинство с экономической точки зрения, подчеркнул Чесноков.