Первый форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае с 11 по 13 мая

В Краснодарском крае с 11 по 13 мая пройдет Первый форум винного туризма. Его организаторами выступят Центр туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра, пишет kp.ru.
По словам экспертов, сейчас более 100 российских туристических компаний и индивидуальных гидов предлагают различные варианты проведения досуга на винодельнях в южных регионах РФ. Такой вид отдыха имеет огромный потенциал, считают эксперты.
Участники предстоящего форума обсудят способы развития этого перспективного направления, сотрудничество туроператоров, виноделов, отельеров и федеральных властей, а также подготовку кадров для будущей индустрии и многие другие важные вопросы. Выбор места проведения мероприятия пал на Абрау-Дюрсо неслучайно — здесь расположена наиболее популярная у российских туристов винодельня, которая основана более 150 лет назад.
На форуме выступит президент GWTO Хосе Антонио Видаль с рассказом о современных тенденциях и лучших мировых практиках развития винного туризма. Результатом дискуссий на полях мероприятия, который заинтересует и туристов, и бизнесменов, может стать единая интерактивная карта винных маршрутов России.