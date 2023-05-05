Первый форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае с 11 по 13 мая

Участники предстоящего форума обсудят способы развития этого перспективного направления, сотрудничество туроператоров, виноделов, отельеров и федеральных властей, а также подготовку кадров для будущей индустрии и многие другие важные вопросы. Выбор места проведения мероприятия пал на Абрау-Дюрсо неслучайно — здесь расположена наиболее популярная у российских туристов винодельня, которая основана более 150 лет назад.