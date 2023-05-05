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Вашингтон выделит более 17 млн долларов на «укрепление информационного поля» Армении

Политика
Вашингтон выделит более 17 млн долларов на «укрепление информационного поля» Армении

Власти США планируют «укрепить информационное поле» Армении, выделив на эти нужды более 17 миллионов долларов. Об этом рассказала американский посол в Ереване Кристина Квин.

Организации из США планируют расширить сотрудничество с армянскими НПО в медиасфере. Программа предусматривает обмен опытом между университетами и профессиональными журналистами США и Армении.

Для этих целей Вашингтон выделит более 17 миллионов долларов. Заявленными целями инициативы являются «укрепление информационного поля» и создание «благоприятной среды для независимых информационных потоков» в Армении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о внушительном прогрессе в достижении мира между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что готовность сторон обсуждать соответствующие вопросы отражает их стремление к поиску компромиссов.
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