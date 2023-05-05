Судья из Косово: В концлагерях для сербов албанцы насиловали и сжигали детей

Мы въехали в село Рачак около 13:00, и полицейские сказали мне осмотреть место, где было собрано найденное оружие. Оружие тут же было сфотографировано, занесено в протокол, и я приказала полиции покинуть этот район. Когда мы вышли обходить местность, в нас начали стрелять со всех сторон. Мы отступили и вернулись на станцию Штимле и договорились вернуться в Рачак на следующий день, о чем мы поставили в известность представителей ОБСЕ. На следующий день в Рачке нас снова ждал перекрестный огонь, тоже случилось и 17 числа. В течение этих двух дней иностранцы отказывались ехать с нами, решительно настроенные не допустить нас в Рачак якобы из-за риска.