Метеоролог Роман Вильфанд предсказал сложную ситуацию с половодьем в Сибирском федеральном округе

Глава Гидрометцентра РФ по науке Роман Вильфанд дал прогноз, что в ближайшее время на юге Российской Федерации начнется интенсивное таяние снега, в связи с чем в Сибирском федеральном округе прогнозируется сложное половодье.
В беседе с журналистами «Известия» специалист подчеркнул, что потепление в южных регионах и таяние снега — тревожный сигнал по поводу наводнения на полноводных сибирских реках Обь, Елена и Енисей.
По мнению метеоролога, они текут с юга на север, поэтому из-за теплой погоды в верховьях вешние воды направятся в регионы, где снега еще очень много.
Резюмируя, Вильфанд добавил, что непростая ситуация ожидается и на Дальнем Востоке, и в Архангельской области.
В МЧС РФ тоже дали схожий тревожный прогноз о тяжелейших паводках в Сибири и Северо-Западном федеральном округе.