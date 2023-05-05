Полиция Берлина утвердила проведение «Бессметного полка» 9 мая в столице Германии

Шествие «Бессмертного полка» в столице ФРГ начнется у главного символа Берлина, Бранденбургских ворот, и завершится минутой молчания и возложением цветов в парке Тиргартен. Об этом сообщает координатор немецкого движения Яна Заугарова.
По словам организатора движения, сотрудники правоохранительных органов вновь запретили демонстрацию государственных флагов России и Украины у памятника Воину-освободителю в Трептов-парке, мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, а также у комплекса памяти воинов Красной Армии в народном парке Шенхольцер-Хайде.
Ранее стало известно, что акция «Бессмертный полк» также состоится в восьми провинциях Аргентины: в городах Обера, Барилоче, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя, Росарио, Мар-дель-Плата, Парана и в Буэнос-Айресе.