Власти Калининградской области объявили о введении запрета на запуск беспилотников до середины мая

Пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова сообщила, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов будет действовать чуть больше недели. Соответствующий указ уже подписан. Эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности, передает РИА Новости.