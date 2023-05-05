Власти Калининградской области объявили о введении запрета на запуск беспилотников до середины мая

Правительство Калининградской области объявило о введении запрета на запуск беспилотников до середины мая. Он будет действовать до 14 числа.
Пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова сообщила, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов будет действовать чуть больше недели. Соответствующий указ уже подписан. Эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности, передает РИА Новости.
После попытки киевского режима совершить атаку на Кремль аналогичные запреты ввели в нескольких регионах страны. Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете запуска дронов в столице.