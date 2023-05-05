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В Управделами президента РФ сообщили о восстановлении купола Сенатского дворца после атаки БПЛА на Кремль

Общество
В Управделами президента РФ сообщили о восстановлении купола Сенатского дворца после атаки БПЛА на Кремль

Купол Сенатского дворца Московского Кремля полностью восстановили после попытки атаки со стороны двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова.

Напомним, что при ликвидации беспилотников их обломки повредили медные листы на куполе здания. По словам представителя Управделами президента РФ, в итоге заменили два элемента покрытия архитектурного завершения Сенатского дворца.

Ранее стало известно, что экс-заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер прокомментировала попытку атаки БПЛА, произошедшую в самом центре российской столицы. Бывший политик предостерегла США, заявив, что Вашингтону следует ожидать «моменты опасности», сообщал портал «ФедералПресс».
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