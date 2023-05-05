Политик Бабуханян заявил, что народ Армении не поддается на попытки исказить правду о Победе в ВОВ

Армянский народ отдал 300 тысяч своих сынов за Победу, за общую Победу в Великой Отечественной войне. Поэтому, память о Победе в ВОВ жива в сердцах многих и многих сотен тысяч армян, которые помнят своих дедов и прадедов, заявил в беседе с корреспондентом ФАН координатор исполкома движения «Сильная Армения с Россией. За новый Союз» Айк Бабуханян.