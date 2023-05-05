Политик Бабуханян заявил, что народ Армении не поддается на попытки исказить правду о Победе в ВОВ

Армянский народ отдал 300 тысяч своих сынов за Победу, за общую Победу в Великой Отечественной войне. Поэтому, память о Победе в ВОВ жива в сердцах многих и многих сотен тысяч армян, которые помнят своих дедов и прадедов, заявил в беседе с корреспондентом ФАН координатор исполкома движения «Сильная Армения с Россией. За новый Союз» Айк Бабуханян.
«Для нас, для армян это была действительно Отечественная война, и 9 мая, конечно же, многие с портретами своих бессмертных героев пойдут к Вечному огню возложить цветы, отдать дань памяти тем героям, которые защищали нашу общую Родину», — подчеркнул политик.
По словам собеседника ФАН, движение «Сильная Армения с Россией. За новый союз» также 9 мая организовывает мероприятие в Ереване у Вечного огня.
«Мы в своих рядах имеем ветерана, которому скоро будет 100 лет. Он член нашего движения, и мы с большим уважением относимся к этому человеку», — добавил Бабуханян.
Армянский политик также с горечью отметил, что в стране сейчас ведётся оголтелая антироссийская пропаганда, нацеленная в том числе на нивелирование роли Советского Союза в победе над фашизмом.
«Несмотря на все информационные вбросы, которые подпитываются Западом и турецкими определенными кругами, несмотря на попытки очернить роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне, несмотря на то, что сегодня фактически по всем провластным каналам в Армении также идут антироссийские передачи, выступают антироссийские деятели и также нагнетают русофобию, тем не менее, народ не поддается вот этому оболваниванию», — заявил Бабуханян.
Вместе с тем, добавил он, «вода камень точит, но пока что, можно сказать, что армянский народ в основном не поддается вот этой антироссийской пропаганде».
«Хотя, к сожалению, конечно же, определенные потери в этом направлении также имеются. Тем не менее мы будем собирать наших сторонников, и все вместе придем и возложим цветы у Вечного огня», — заключил собеседник агентства.
Как стало известно ФАН, движение «Сильная Армения с Россией. За новый Союз» объявило сбор всех, для этого День Победы — великий праздник, 9 мая в 11:45 в парке Победы (Ереван), у главного входа. Оттуда активисты и все неравнодушные пройдут к Вечному огню и возложат цветы.
«Принесите с собой фотографии героев вашей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне», — гласит текст объявления Исполкома движения.
Ранее азербайджанский политолог Назакет Мамедова заявила, что победа над фашизмом — это общий подвиг всех народов единой страны.