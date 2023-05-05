Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Филипп Кузьменко поделился советами, как избежать отравления в майские праздники

Общество
Диетолог Филипп Кузьменко поделился советами, как избежать отравления в майские праздники

Врач-диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что следует делать для избежания отравления в майские праздники.

Информацией эксперт поделился во время разговора с ведущим радио Sputnik. Продукты белого цвета необходимо съедать прежде всего, указал он. Не следует игнорировать сроки годности и условия хранения еды, добавил Кузьменко.

«В 99 случаях из 100 организм справится с отравлением сам. <...> Главное при пищевой токсикоинфекции – пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания», — указал диетолог.

При малейших сомнениях в качестве продуктов необходимо отказаться от их употребления, резюмировал эксперт.
майские праздники диетолог 9 мая
Военкоры ФАН