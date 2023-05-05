Глава Соцпроф Вострецов: проволочки с поставкой снарядов для ЧВК «Вагнер» из-за бюрократии недопустимы

Публичное обсуждение по поводу боеприпасов для ЧВК «Вагнер» лишний раз сигнализируют о необходимости немедленно решить данный вопрос в пользу подразделения Евгения Пригожина. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с официальным обращением в адрес российских военачальников и президента Владимира Путина о решении вывести бойцов «оркестра» из Бахмута после 10 мая в связи с отсутствием военно-технического обеспечения.
«Вызывает огромное сожаление, что обычные средства связи не работают и люди с передовой вынуждены обращаться через средства массовой информации. Естественно, здесь есть и эмоциональная составляющая, потому что руководитель отвечает за жизнь каждого своего бойца. Любой порядочный командир, наверное, поступил бы точно также», — отметил собеседник ФАН.
По его мнению, пока сложно прогнозировать, насколько в худшую сторону изменится ситуация в населенном пункте, если оттуда уйдут вагнеровцы. В таком случае, добавил эксперт, нужны будут новые стратегические решения высшего военного командования:
«Очень, знаете ли, легко командовать или давать рассуждения, не находясь на фронте. Да, наверное, сложно будет тактически бодаться на поле боя, но то, что ребята уже с достоинством выполнили свою боевую задачу, в этом сомнений нет».
Вострецов подчеркнул, что вопрос своевременного обеспечения напрямую влияет и на скорость выполнения поставленных задач. Он считает недопустимой ситуацию, в которой задержки с поставкой снарядов для ЧВК «Вагнер» вызваны бюрократией.
«Есть такая поговорка: "кому война, а кому и мать родна". То есть, вся эта история может быть выгодна только тем, кто хочет зарабатывать на конфликте денег. Поэтому важно, чтобы у нас не было предателей внутри страны. Я уверен, если проблемы с обеспечением "музыкантов" действительно связаны с какой-то бюрократической проволочкой, все выводы будут сделаны по законам военного времени, ответственные будут привлечены и наказаны», — заключил спикер.
Ранее заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов предложил пригласить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выступить в Государственной думе.