Глава Соцпроф Вострецов: проволочки с поставкой снарядов для ЧВК «Вагнер» из-за бюрократии недопустимы

Публичное обсуждение по поводу боеприпасов для ЧВК «Вагнер» лишний раз сигнализируют о необходимости немедленно решить данный вопрос в пользу подразделения Евгения Пригожина. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.