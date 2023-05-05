Раны проигравших зарастают медленно: политолог Межевич о подоплеке расстрелов в Сербии

Сербия потрясена преступлениями в «американском стиле», произошедшими в течение двух дней. Сначала семиклассник расстрелял охранника, который попытался задержать его, а затем убил девать человек — восемь учеников и учителя. Еще 16 учеников и преподавателей получили серьезные ранения.
Стало известно и об аресте подозреваемого во втором массовом расстреле. Он производил беспорядочную стрельбе из проезжавшего мимо людей автомобиля. Погибли по меньшей мере восемь человек и 14 получили ранения.
Трагические события в беседе с ФАН прокомментировал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
«Сербы большие патриоты своей страны, — рассуждает он. — И у них был светлый солнечный период с 1945-го по 1985-й год. Огромная Югославия, процветающая в тех параметрах страна, стабильный политический режим и все это начало распадаться еще до американских бомб. И сначала от большой Югославии осталась Югославия маленькая, потом Сербия, а затем от Сербии уже отрезали Косово. Говорят, у победителей раны зарастают быстрее. Наверное, это так, так вот у проигравших они зарастают медленно. Сербия проиграла. И в обществе, безусловно, произошел надлом».
Проявляется он по-всякому, полагает эксперт. Расстрелы, непредсказуемые теракты, большое количество неадекватных лиц, проблема наркотиков, которая стала по-настоящему серьезной.
«Поэтому тут есть и внутренние причины, но конечно есть и внешние», — делает вывод Николай Межевич.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад настроен против Белграда в вопросе урегулирования ситуации в Косово.