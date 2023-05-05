Раны проигравших зарастают медленно: политолог Межевич о подоплеке расстрелов в Сербии

Сербия потрясена преступлениями в «американском стиле», произошедшими в течение двух дней. Сначала семиклассник расстрелял охранника, который попытался задержать его, а затем убил девать человек — восемь учеников и учителя. Еще 16 учеников и преподавателей получили серьезные ранения.