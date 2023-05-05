СМИ: Израиль, Палестина и Египет ведут тайные переговоры о разработке газовых месторождений

Указанные месторождения были обнаружены в 1999 году и долгое время рассматривались как важный инструмент достижения энергетической независимости Палестины. Контракт на разведку и добычу сроком на 25 лет был заключен с несколькими компаниями, но из-за препятствий со стороны Тель-Авива разработки начать так и не удалось. В перспективе ежегодный доход Рамаллы мог бы достичь от 700 до 800 млн долларов в случае максимальных объемов добычи.