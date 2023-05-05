СМИ: Израиль, Палестина и Египет ведут тайные переговоры о разработке газовых месторождений

Крупные запасы голубого топлива общим объемом 36 млрд кубометров расположены у берегов сектора Газа.
СМИ Израиля сообщили о секретных переговорах между властями еврейского государства и руководством Палестинской национальной администрации по поводу разработки двух крупных газовых месторождений в восточной части Средиземного моря.
Первое из них под названием Gaza Marine 1 расположено примерно в 36 км от побережья сектора Газа и содержит около 33 млрд кубометров голубого топлива. Второе — Gaza Marine 2 — находится на морской границе между анклавом и Израилем, его объем оценивается в 3 млрд кубометров.
По сообщениям прессы, диалог о разработке месторождений является частью переговоров о деэскалации напряженности между израильскими и палестинскими властями. Эта инициатива получила одобрение со стороны премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и главы минобороны страны Йоава Галанта.
В прошлом году стороны уже пытались достичь консенсуса по этой теме, но дело застопорилось. Правительство Израиля запрещало анклаву добывать газ в одиночку, поскольку таким правом якобы обладают лишь государства: Тель-Авив намекал на то, что не признает Палестину как независимую страну. Лишь недавно переговоры возобновились при посредничестве США.
Согласно предложенному плану, спонсором проекта станет Египет. Каир получил соответствующее предложение от Тель-Авива, причем уже во второй раз: в 2020-м к республике также обращались по этому поводу. Ожидается, что условия потенциального соглашения не будут значительно отличаться от прежней версии.
В частности, ранее предполагалось, что египетские компании будут вести разработки, опираясь на израильскую инфраструктуру. Республика получит 45% прибыли, остальное отойдет Палестине, которая излишки газа станет продавать Израилю.
Указанные месторождения были обнаружены в 1999 году и долгое время рассматривались как важный инструмент достижения энергетической независимости Палестины. Контракт на разведку и добычу сроком на 25 лет был заключен с несколькими компаниями, но из-за препятствий со стороны Тель-Авива разработки начать так и не удалось. В перспективе ежегодный доход Рамаллы мог бы достичь от 700 до 800 млн долларов в случае максимальных объемов добычи.